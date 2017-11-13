В Первомайске неизвестные ограбили дом и связали его хозяина

В городе Первомайске Николаевской области неизвестные связали 20-летнего парня и ограбили его дом.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

В полицию о преступлении сообщили днем 12 ноября. Парень учится в Николаеве и приехал к матери на выходные. При этом парень устроил мать на несколько дней на одну из местных баз отдыха, чтобы она отдохнула вместе со своей подругой. Оставив дом 10 ноября на сына, женщина поехала отдыхать. А днем 12 ноября ей позвонил сын и сообщил об ограблении.

По словам пострадавшего, в ночь на 12 ноября он лег спать, при этом входная дверь в дом закрыта не была, закрыты были только ворота.

«Ночью парень проснулся от странного шума, и когда вышел из комнаты в коридор, чтобы проверить, что происходит, увидел внутри дома двух неизвестных мужчин. Незнакомцы были в темной одежде и с повязками на лицах, они светили парню фонариком в глаза, а потом ударили его по голове. После этого хозяин дома потерял сознание, а очнувшись около полудня на следующий день, он увидел, что его руки и ноги связаны, а по всему дому разбросаны вещи. Подобравшись к кухне, парень сумел с помощью ножа освободиться, после чего сразу позвонил матери», - отметили в полиции.

Хозяева дома обнаружили, что пропали ювелирные изделия из золота и серебра, ноутбук, планшет, мобильный телефон, деньги в гривнах и иностранной валюте. Сейчас устанавливается точный перечень похищенного имущества. По факту случившегося начато уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Граждан, которые располагают полезной для следствия информацией о преступлении, просят обратиться в Первомайский отдел полиции по адресу: улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новобугском районе Николаевской области злоумышленники залезли к мужчине в дом, связали его и ограбили.