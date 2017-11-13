На Николаевщине мужчине во двор кинули дымовую шашку с запиской «Вас ищет кредитор»

В Баштанском районе Николаевщины 11 ноября неизвестные бросили во двор местного жителя дымовую шашку с запиской, что его ждет кредитор.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«В Баштанский отдел полиции обратилась 40-летняя женщина с заявлением, что около 17:00 в ее с мужем двор неизвестный бросил дымовую шашку с листом бумаги с надписью «Вас разыскивает кредитор» и номером телефона. В результате задымления никто не пострадал», - сообщили в полиции.

Полиция проводит расследование и устанавливает лиц, причастных к происшествию. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 355 Уголовного кодекса Украины («Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств»).

Напомним, что ранее в Николаеве коллекторы расписали подъезд матами и свастикой.