В Николаеве во второй раз с оружием напали на местного «валютчика» – тот пинком под зад прогнал разбойника

В Николаеве в понедельник, 13 ноября, на проспекте Центральном между улицами 3-я и 6-я Слободские произошло нападение на «валютчика» с применением оружия.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собственные источники в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области

Стоит отметить, что на этого же человека уже совершали вооруженное нападение в этом же месте в июне 2017 года. Мужчину ранили из обреза и отобрали 100 тысяч гривен. Позже нападавших задержал спецназ полиции.

Как рассказал собеседник издания из ГУНП, в помещение секонд-хенда ворвался неизвестный в кепке и начал требовать от «валютчика» деньги. Между мужчинами началась драка, в ходе которой нападавший достал пистолет и совершил четыре выстрела, но так и не попал в своего соперника.

Во время конфликта нападавший выронил из рук пистолет и «валютчик» дал ему пинок под зад, после чего последний сбежал с места происшествия.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранители разыскивают нападавшего мужчину.

Позже в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области сообщили, что сигнал о нападении на 45-летнего мужчину поступил правоохранителям в 16:20.

При осмотре места преступления полицейские нашли гильзы и части резиновых пуль к пистолету травматического действия. Нападавшего продолжают разыскивать.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.