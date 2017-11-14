Суд разрешил полиции под приводом доставить экс-главу «Николаевводоканала» для избрания меры пресечения

Константин Гончаров Суд разрешил полиции задержать бывшего руководителя коммунального предприятия «Николаевводоканал», подозреваемого в хищении почти миллиона гривен, и доставить для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом идет речь в соответствующем определении Ленинского районного суда Николаева.

Экс-руководитель ГКП «Николаевводоканал» подозревается в том, что совместно с начальником канализационных сетей без проведения предварительного осмотра объекта и оформлении ведомостей дефектов, заключил заведомо фиктивный договор от 1 февраля 2016 года на сумму 489 тысяч 896 гривен. Согласно этому договору подрядчик должен был провести очистку канализационного коллектора по улице Айвазовского от проспекта Корабелов до улицы Самойловича.

При этом бывший руководитель КП предоставил преимущество в пользу определенного предпринимателя. Согласно материалам следствия, в интересах этого подрядчика он незаконно распорядился средствами коммунального предприятия и 2 февраля 2016 года дал распоряжение подчиненным осуществить полный расчет с подрядчиком в сумме 491 тысяча 997,24 гривен. Чрез время экс-руководитель «Николаевводоканала» подписал акт выполненных работ, несмотря на то, что они не проводились.

Кроме того, 15 февраля того же года бывший директор «Николаевводоканала» подписал еще два похожих договора на 249 тысяч 847 и 196 тысяч 613 гривен с другим предпринимателем. За якобы очистку коллектора подрядчику также были перечислено 446 тысяч 460 гривен по двум договорам и принято акт выполненных работ.

В итоге судья разрешил задержать экс-руководителя «Николаевводоканала» с целью привода в Ленинский районный суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Судя по всему, речь идет о Константине Гончарове, который пробыл в должности директора предприятия всего три месяца с марта по июнь 2016 года, а до этого занимал должность главного инженера на предприятии. Как сообщали, в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области ему в октябре 2017 года правоохранители вручили подозрение в совершении преступлений предусмотренных частью 1 статьи 366 («Служебный подлог») и части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины. В сообщении полиции также сообщалось о безосновательном переводе денежных средств двум частным предпринимателям в сумме 938 тысяч гривен за невыполненную работу по очистке коллекторов.

До 6 апреля 2015 года водоканалом руководил депутат Николаевского городского совета от Партии регионов Василий Тельпис. С 20 мая 2015 года водоканалом руководил бывший депутат Николаевского облсовета от ПР Сергей Кулажкин. После того, как мэром Николаева стал Александр Сенкевич Кулажкин и директор Департамента ЖКХ Николаевского горисполкома написали заявления об уходе по собственному желанию.

Осенью 2015 года управление СБУ в Николаевской области предотвратило вывод 600 тысяч гривен из КП «Николаевводоканал», которые предназначались для закупки «облтеплоэнерго» теплосчетчиков за счет бюджета Николаевской области. По данному факту было открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение или растрата чужого имущества»). После этого директор КП «Николаевводоканал» Сергей Кулажкин ушел на больничный, а потом и вовсе уволился. С 15 июня 2016 года новым директором «Николаевводоканала» назначили Бориса Дуденко.

Напомним, что ранее в водоканале заявили, что предыдущее руководство предприятия заключило пять неоправданных договоров с компаниями, которые могли привести к банкротству. По данным фактам были поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы.

При этом, стоит отметить, что ранее новый директор водоканала Борис Дуденко сетовал на то, что правоохранительные органы «перебрасывают» друг другу уголовные производства о попытках предыдущего руководства «Николаевводоканала» вывести из предприятия 22 миллиона гривен.

Как известно, 30 ноября прошлого года на комиссии в Николаевском облсовете полиция объявила о подозрении руководителю «Николаевоблтеплоэнерго» Виталию Бородину в растрате полмиллиона гривен.

Примечательно, он рассказывал, что на работу его принимал бывший скандальный советник экс-губернатора Николаевской области Вадима Мерикова Ярослав Филатов, который сам признавался, что вмешивается в хозяйственную деятельность коммунальные предприятий, требуя от руководства финансовые документы.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что фамилия Ярослава Филатова всплывала и в связи с громким делом о растрате средств на «Киевводоканале». В 2011 году против бывшего руководителя «Киевводоканала» и депутата Киевсовета Ярослава Филатова открывали уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением. Также известно, что при Ярославе Филатове часть акций «Киевводоканала» была передана в частные руки, но через суды позже ее вернули в коммунальную собственность Киева. Сам Филатов заявляет, что уголовное дело против него – не что иное, как политическое преследование.