В Николаеве суд из-за давления на адвоката обязал открыть уголовное дело на заместителя прокурора области и следователей

В Николаеве суд обязал правоохранителей открыть уголовное производство относительно заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило, а также следователей прокуратуры Вячеслава Ерошкина и Дмитрия Шалабоды по жалобе адвоката Владимира Тимошина о вмешательстве в его деятельность.
Соответствующее решение в понедельник, 13 ноября, вынесла судя Центральный районный суд Николаева Галина Подзигун, пишут «Новости Н».
Адвокат в своем заявлении о вмешательстве в его трудовою деятельность указал, что во время избрания и продлении меры пресечения подозреваемому в ряду уголовных преступлений николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу, вышеуказанные сотрудники прокуратуры в ходатайстве утверждали, что якобы Владимир Тимошин имеет влияние на Жовтневый районный суд города Мариуполя.
В доказательство своих слов сторона обвинения ссылалась на информацию опубликованную в социальной сети Тимошиным, которую, по их уверению, могли ему рассказать только работники Жовтневого райсуда. Более того, к этому ходатайству прокуратура приложила протокол допроса николаевского активиста Артёма Щеглова, который заявил о том, что Тимошин «опасен» и имеет значительное влияние на управление СБУ в Николаевской области.
«Адвокат Тимошина, Вадим Молотков обратился в суд с требованием открыть уголовное производство в отношении прокурора Степана Божило и следователей, так как их действия повлекли за собой последствия. В частности, Алексей Пелипас намерен отказаться от защитника Тимошина, так как уверен, что два с половиной месяца провел в СИЗО только потому, что у него адвокат Тимошин. Характерно, что при рассмотрении апелляции в Мариуполе, Тимошина на заседании не было, и Алексея Пелипаса отпустили из-под стражи и избрали меру пресечения в виде круглосуточного ареста. Также Молотков настаивал на открытии уголовного дела в отношении Артёма Щеглова, так как он дал заведомо ложные показания, что негативно влияют на деловую репутацию его подзащитного», – отмечает издание.
Прокурор Алексей Ищенко отрицал, что показания Щеглова вообще касались именно Владимира Тимошина. По его словам на территории Украины есть три адвоката с фамилией Тимошин. Однако ему пояснили на все факты, указывающие, что речь идет именно об адвокате Владимире Тимошине.
Также 1 ноября адвокату Тимошину на юридический адрес его офиса прислали повестку на допрос в качестве свидетеля относительно его подзащитного Пелипаса, что напрямую указывает о давлении на адвоката. На это Ищенко заявил, что Тимошина вызывали никак адвоката, а как обычного гражданина. На что Владимир Тимошин возразил: если бы это было действительно так, то повестка пришла бы по месту его жительства, а не по месту работы.
В итоге, выслушав все стороны судья Галина Подзигун постановила удовлетворить жалобу Владимира Тимошина в полном объеме и открыть уголовное производство в отношении заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило, а также следователей прокуратуры Николаевской области Вячеслава Ерошкина и Дмитрия Шалабоды.
Отметим, что ранее также обыски по «делу Титова» правоохранители проводили и в других адвокатов, которые защищают подозерваемых в этом уголовном производстве. В частности, об этом сообщали адвокаты Василий Калаянов и Игорь Притыкин.
Ранее уже сообщалось, что Михаила Титова, известного как «Мультик», прокуратура считает криминальным авторитетом и главарем ОПГ. Его подозревают в организации вымогательства чужого имущества, совершенного организованной группой. Речь идет о ситуации с рынком «Торг-Сервис».
Напомним, что в мае 2016 года в Николаеве возник конфликт вокруг рынка ООО «Рынок-Торг-Сервис». Конфликт начался между учредителями рынка Анатолием Мазуром и Александром Богомоловым. Последний претендовал на то, чтобы получить полный контроль над рынком.
По словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» за два месяца с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.
Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».
На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.