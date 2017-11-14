В Николаеве суд из-за давления на адвоката обязал открыть уголовное дело на заместителя прокурора области и следователей

Председатель Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун В Николаеве суд обязал правоохранителей открыть уголовное производство относительно заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило, а также следователей прокуратуры Вячеслава Ерошкина и Дмитрия Шалабоды по жалобе адвоката Владимира Тимошина о вмешательстве в его деятельность.

Соответствующее решение в понедельник, 13 ноября, вынесла судя Центральный районный суд Николаева Галина Подзигун, пишут «Новости Н».

Адвокат в своем заявлении о вмешательстве в его трудовою деятельность указал, что во время избрания и продлении меры пресечения подозреваемому в ряду уголовных преступлений николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу, вышеуказанные сотрудники прокуратуры в ходатайстве утверждали, что якобы Владимир Тимошин имеет влияние на Жовтневый районный суд города Мариуполя.

В доказательство своих слов сторона обвинения ссылалась на информацию опубликованную в социальной сети Тимошиным, которую, по их уверению, могли ему рассказать только работники Жовтневого райсуда. Более того, к этому ходатайству прокуратура приложила протокол допроса николаевского активиста Артёма Щеглова, который заявил о том, что Тимошин «опасен» и имеет значительное влияние на управление СБУ в Николаевской области.

«Адвокат Тимошина, Вадим Молотков обратился в суд с требованием открыть уголовное производство в отношении прокурора Степана Божило и следователей, так как их действия повлекли за собой последствия. В частности, Алексей Пелипас намерен отказаться от защитника Тимошина, так как уверен, что два с половиной месяца провел в СИЗО только потому, что у него адвокат Тимошин. Характерно, что при рассмотрении апелляции в Мариуполе, Тимошина на заседании не было, и Алексея Пелипаса отпустили из-под стражи и избрали меру пресечения в виде круглосуточного ареста. Также Молотков настаивал на открытии уголовного дела в отношении Артёма Щеглова, так как он дал заведомо ложные показания, что негативно влияют на деловую репутацию его подзащитного», – отмечает издание.

Адвокат Владимир Тимошин Следователь Вячеслав Ерошкин (слева на фото) и заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило (справа) Следователь Дмитрий Шалабода (слева на фото)

Прокурор Алексей Ищенко отрицал, что показания Щеглова вообще касались именно Владимира Тимошина. По его словам на территории Украины есть три адвоката с фамилией Тимошин. Однако ему пояснили на все факты, указывающие, что речь идет именно об адвокате Владимире Тимошине.

Также 1 ноября адвокату Тимошину на юридический адрес его офиса прислали повестку на допрос в качестве свидетеля относительно его подзащитного Пелипаса, что напрямую указывает о давлении на адвоката. На это Ищенко заявил, что Тимошина вызывали никак адвоката, а как обычного гражданина. На что Владимир Тимошин возразил: если бы это было действительно так, то повестка пришла бы по месту его жительства, а не по месту работы.

В итоге, выслушав все стороны судья Галина Подзигун постановила удовлетворить жалобу Владимира Тимошина в полном объеме и открыть уголовное производство в отношении заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило, а также следователей прокуратуры Николаевской области Вячеслава Ерошкина и Дмитрия Шалабоды.

Отметим, что ранее также обыски по «делу Титова» правоохранители проводили и в других адвокатов, которые защищают подозерваемых в этом уголовном производстве. В частности, об этом сообщали адвокаты Василий Калаянов и Игорь Притыкин.

Ранее уже сообщалось, что Михаила Титова, известного как «Мультик», прокуратура считает криминальным авторитетом и главарем ОПГ. Его подозревают в организации вымогательства чужого имущества, совершенного организованной группой. Речь идет о ситуации с рынком «Торг-Сервис».

Напомним, что в мае 2016 года в Николаеве возник конфликт вокруг рынка ООО «Рынок-Торг-Сервис». Конфликт начался между учредителями рынка Анатолием Мазуром и Александром Богомоловым. Последний претендовал на то, чтобы получить полный контроль над рынком.

По словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» за два месяца с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.