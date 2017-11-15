В Николаеве буду судить банду «гастролеров», которая промышляла квартирными кражами

Прокуратура передала в суд материалы в отношении трех граждан Грузии, которые обвиняются в совершении ряда квартирных краж в Заводском районе Николаева.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Трое граждан Грузии и их сообщница из Сумской области обворовывали квартиры в течение 7 месяцев. Злоумышленники всегда пытались забирать как можно больше ценных вещей: драгоценностей, изделий из меха, ювелирных изделий, денег. Задержали их «на горячем» после очередной кражи из квартиры.

На сегодня установлена ​​причастность обвиняемых к 12 фактам краж на территории Заводского района с материальным ущербом на общую сумму более 2 миллионов гривен. Обвиняемые находятся под стражей, на их имущество наложен арест. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.