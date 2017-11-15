Разбиты телефон и очки: В Николаеве неизвестный напал на корреспондента издания «НикЛайф»

Напавший на корреспондента мужчина В ночь на среду, 15 ноября, около двенадцати часов, в Николаеве неизвестный мужчина напал на корреспондента издания «НикЛайф» Антона Малиновского, который возвращался с работы домой, и попытался отобрать у него мобильный телефон.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил сам Антон Малиновский.

Так, по словам корреспондента, он шел по проспекту Мира от улицы Театральной, в сторону остановки по улице Южная, когда на него сзади кто-то напал и попытался отобрать мобильный телефон.

- Я почуствовал, что кто-то на меня нападает со спины и пытается забрать телефон. Сразу у нападавшего этого не получилось и он повалил меня на землю и пытался избить. В какой-то момент мне удалось его с себя скинут, и как раз тогда мимо проезжала полиция охраны, которая задержала его и отвезла в райотдел, - рассказал Малиновский.

По его словам, во время борьбы с нападавшим, у него были разбиты очки. Также поврежден экран мобильного телефона. При этом при нем находилась техника для фотосъемки, которая также могла пострадать при падении.

На данный момент времени Малиновский находится в отделении полиции Ингульского района, где пишет заявление на нападавшего. По предварительной информации, нападавший - житель Николаева.

Напомним, что в сентябре 2015 года на автодороге Т-1506 «Николаев-Доманевка» в районе села Кринички, люди в военной форме толпой напали на корреспондента интернет-издания «Преступности.НЕТ» Вадима Богданова с целью не дать ему сделать фотоснимки произошедшего. Тогда полиции так и не удалось установить личности нападавших и дело было закрыто.

Также ранее сообщалось о том, что в ночь с четверга на пятницу, 3 ноября, в Николаеве на улице Генерала Карпенко трое неизвестных злоумышленников ограбили журналиста телеканала «Прямой» Дмитрия Тесова.