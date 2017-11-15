В Николаеве на территории интерната обнаружили подозрительную сумку – внутри оказалась макулатура

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В среду, 15 ноября, в Николаеве на территории интерната  для слабослышащих детей по проспекту Мира, 21 работник учреждения обнаружил подозрительную сумку и вызвал оперативные службы.

Об этом редакции «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что сумку обнаружил инженер по технике безопасности интерната. После проверки ее взрывотехниками оказалось, что находка не представляет опасности - в ней находилась макулатура. 

На  месте происшествия работали дежурная часть оперативного-координационного центра Главного управления ГСЧС Николаевской области и полиция.

Напомним, летом неизвестные ночью в Николаеве оставили на дороге чемодан с надписью «РФ» – горожане вызвали полицию.

Юлия Давиденко

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