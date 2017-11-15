Украина вошла в топ-20 стран мира по уровню терроризма

Украина вошла в топ-20 стран в мире по уровню терроризма, заняв 17 место в мире и улучшив свои позиции в сравнении с показателем прошлого года.

Об этом говорится в отчете The Global Terrorism Index.

Так, Украина входит в первую двадцатку стран мира, которые больше всего страдают от терроризма, заняв по показателю уровня влияния терроризма 17-е место. По этому показателю Украина получила 6,6 балла по 10-балльной шкале, что связано с событиями на Донбассе.

В целом эксперты отнесли в список стран с высоким уровнем влияния терроризма на жизнь шесть государств: Ирак (10 баллов), Афганистан (9,4), Нигерию (9), Сирию (8,6), Пакистан (8,4), Йемен (7,9).

Так, Украина вошла в группу стран с «высоким» уровнем влияния терроризма вместе с такими государствами, как Сомали, Индия, Турция, Ливия, Египет, Судан и другие.

Кроме того, среди западноевропейских государств самое высокое влияние терроризма во Франции (6 баллов и 23-е место). Так, Соединенные Штаты занимают 32 место (5,4 балла), Россия - 33 (5,3 балла), Великобритания - 35 (5,1 балла).

Отметим, что по сравнению с отчетом за прошлый год уровень влияния терроризма в Украине снизился. В 2016 году Украина занимала 11-ю строчку с 7,1 балла.

Напомним, Украина упала на 11-е с конца место в рейтинге экономической свободы.