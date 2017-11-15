Беглого экс-замглавы милиции Киева заметили в охране матча Россия - Аргентина в Москве

Бывший заместитель руководителя милиции Киева Петр Федчук, которого СБУ разыскивает за причастность к разгону Евромайдана, был замечен заметили на на товарищеском матче Россия-Аргентина в Москве.

Об этом сообщает ТСН.

Организация матча, который состоялся 11 ноября, вызвала у болельщиков многочисленные нарекания. Фанаты жаловались на очереди и грубые действия правоохранителей во время допуска людей на матч, давку при выходе и ограничения в передвижении.

В одном из видео, на котором журналист снимал действия полицейских, "засветился" и Федчук (с 1 мин.19 сек., - ПН.). В форме и каракулевой шапке он отдавал распоряжения подчиненным, а на вопросы журналиста отвечать отказался, и даже, не сказав своего имени, сбежал от представителя прессы.

Напомним, в июне в день национального праздника России, когда в стране состоялись десятки массовых антикоррупционных митингов, среди «ОМОНовцев» засветился и скандально известный экс-глава киевского «Беркута» полковник Сергей Кусюк. Его разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане. В Москве он нашел работу после того, как в 2014 году сбежал от наказания в аннексированный Крым.