На Закарпатье пограничники проводят спецоперацию по борьбе с незаконным бизнесом на границе

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В Закарпатской области проводится спецоперация по предотвращению незаконного бизнеса на границе.

Об этом сообщил РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По информации Госпогранслужбы, спецоперация направлена на выявление и задержание организаторов незаконной миграции, контрабанды и других незаконных действий на украинской границе.

- Проводятся обыски в более 100 помещениях участников преступных схем, привлечена техника Госпогранслужбы, личный состав и пограничная авиация, - сообщил Слободян.

По его словам, уже есть факты изъятия наркотиков и валюты. По информации РБК-Украина, Аттила Горват, которого связывают с частным участком границы в Закарпатской области, пока не задержан, в его доме проводятся обыски, также с ним проводятся следственные действия.

Роман Свиридов

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