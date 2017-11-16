На Одесчине СБУ задержала организатора «ограбления века» в Польше

Служба безопасности Украины задержала недалеко от Одессы организатора так называемого «ограбления века», который находился в розыске с 2016 года за ограбление банка в Польше.

Об этом сообщает «Польское радио».

На данный момент поляк находится под арестом, где он будет ждать экстрадицию.

Как передает издание, «ограбление века» произошло 10 июля 2015 года в городе Сважендз. Конвоиры должны были перевезти деньги из банкоматов и филиалов банка РКО. Когда группа конвоиров зашла в здание, чтобы положить деньги в банкомат, один из них уехал на микроавтобусе вместе с остальными деньгами - более 8 миллионов золотых.

Как выяснилось, один из конвоиров был подставным с фамилией Лудзе. По словам свидетелей, его взяли на работу в охранную фирму за несколько месяцев до нападения. На рабочем месте вор после себя не оставлял никаких следов.

У преступника были сообщники и организатор «операции», который и был задержан в Украине. Он был заместителем директора той охранной фирмы, где работал подставной конвоир. Он же и устроил на работу Лудзе.

Как отмечается, он был последним преступником, который находился в розыске после ограбления.