В Николаеве суд отказал в продлении домашнего ареста налоговику, которого подозревают в вымогательстве денег

В Николаеве судья Галина Подзыгун оставила без удовлетворения ходатайство следователя о продлении срока ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста главному государственному ревизору-инспектору Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Напомним, 12 июля 2017 года правоохранители задержали двух сотрудников Государственной фискальной службы, которые вымогали 4,5 тысячи гривен от предпринимателя. В вымогательстве подозревались заместитель начальника отдела Главного управления ГФС в Николаевской области Илья Крамар и главный государственный ревизор-инспектор ГУ ГФС в Николаевской области Людмила Лепская.

Вместе с тем, Лепской была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, который 13 сентября 2017 года продлен судом до 12 ноября 2017 года.

«Ходатайство о продлении срока действия ранее избранной меры пресечения поступило в канцелярию суда с нарушением требований статьи 199 УПК Украины, согласно которым указанные ходатайства должны подаваться не позднее чем за пять дней до окончания действия предыдущей решения», – говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения ходатайства судом установлено, что подозреваемой и ее защитникам в нарушение требований части 2 статьи 184 УПК Украины не были предоставлены для ознакомления материалы ходатайство в полном объеме.

Учитывая это, суд объявил перерыв для ознакомления и обязал следователя предоставить подозреваемой и ее защитникам материалы ходатайства, которые не были предоставлены ранее. Указанные материалы были вручены только 14 ноября 2017 года в 10.00.

После перерыва, в ходе разбирательства, прокурор ходатайство поддержал и просил удовлетворить его в полном объеме.

«Защитники подозреваемого возражали против удовлетворения ходатайства, поскольку срок действия предыдущей постановления истек 12 ноября 2017 года, а при таком ходатайство о продлении сроков не может быть удовлетворено», – отмечается в сообщении.

Подзигун заслушала мнения участников процесса и исследовав предоставленные материалы. После чего судья отказала в удовлетворении ходатайства о продлении срока действия ранее избранной меры пресечения, учитывая то, что срок действия предыдущего постановления истек за два дня до судебного рассмотрения ходатайства, а соответственно утратил силу ранее избранной меры пресечения, о продлении действия которого хлопотал следователь.