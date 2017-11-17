Незаконная торговля самогона, хранение оружия и семейные дебоши: на Николаевщине полиция выявила ряд нарушителей в Ялтах

В ходе проверок Николаевские полицейские в поселке Ялты привлекли к административной ответственности граждан, которые изготавливали, хранили самогон, а также аппараты для его выработки, нарушили сроки хранения и перерегистрации оружия, не выполняли своих обязанностей по воспитанию детей, семейные дебоширы и так далее.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции ГУНП Николаевской области.

В соответствии с приказом руководства Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, 15 ноября на территории рабочего поселка Ялты Заводского района Николаева состоялся оперативно-профилактический рейд.

«Правоохранители проверяли по месту жительства ранее судимых лиц, тех, которые находятся под административным и формальным надзором полиции. Также проверяли лиц, состоящих на учете в полиции за совершение насилия в семье. С указанной категорией лиц правоохранители проводили индивидуально-предупредительные работы с целью профилактики совершения ими правонарушений и повторных преступлений», – говорится в сообщении .

Вместе с тем, во время патрулирования к участковым офицерам полиции обратилась местная жительница с просьбой принять меры к ее мужу.

По словам женщины: «Он систематически употребляет спиртные напитки, после чего устраивает семейные скандалы и часто угрожает физической расправой».

После того как правоохранители проверили полученную информацию, 56-летнего семейного дебошира привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 173-2 КУоАП «Совершение насилия в семье» и направили в Николаевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи для прохождения коррекционной программы.

Во время отработки правоохранители также проверяли владельцев оружия. В отношении двух граждан, нарушивших правила хранения оружия и сроки ее перерегистрации, участковые составили административные протоколы по части 1 статьи 191 КУоАП «Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов» и по статье 192 КУоАП «Нарушение гражданами сроков регистрации (перерегистрации) наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и правил взятия его на учет». Согласно санкций указанных статей правонарушители будут платить штраф от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Одну единицу оружия изъято.

«Кроме того, был установлен факт нарушения правил торговли алкогольной продукцией. На владельца был составлен административный протокол по части 1 статьи 156 КУоАП «Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями». Алкогольную продукцию изъяли. Материалы направлены в суд для принятия решения по существу. Также задокументированы четыре факта изготовления, хранения самогона и аппаратов для его выработки. Изъято около 20 литров суррогата», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, правоохранительные органы проверили семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. Трех родителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Также посетили пожилых людей и семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах – с ними провели разъяснительную работу по соблюдению мер личной безопасности, с целью недопущения совершения в отношении них противоправных действий.