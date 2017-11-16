В Южноукраинске бывшая продавщица пыталась вынести из магазина пакет с алкоголем и сигаретами

В Южноукраинске 16 ноября бывшая сотрудница спустя некоторое время после увольнения решила вынести из магазина алкоголь и сигареты.

Об этом сообщает управление полиции охраны в Николаевской области.

Инцидент произошел около трех часов ночи: в магазине сработала охранная сигнализация из-за ввода неверного пароля. Дежурная пульта направила на данный объект наряд реагирования полиции охраны.

- Прибыв по указанному адресу, мы увидели, как из магазина выходит женщина с пакетами в руках, на нашу просьбу остановиться женщина не отреагировала, а только ускорила шаг, - пояснил полицейский Александр Ищенко.

Задержанной оказалась бывшая продавщица магазина - эта 26-летняя жительница Южноукраинска несколько месяцев назад уволилась из этого заведения по собственному желанию. В администрации заведения рассказали, что во время проведения в магазине инвентаризаций у женщины постоянно выявляли большие денежные недостачи.

- Я сейчас временно не работаю, а у меня дети, их надо за что-то кормить, - пыталась оправдаться задержанная.

Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, что в октябре 2017 года в Корабельном районе Николаева две женщины пытались украсть из супермаркета элитный алкоголь.