В Южноукраинске бывшая продавщица пыталась вынести из магазина пакет с алкоголем и сигаретами

В Южноукраинске 16 ноября бывшая сотрудница спустя некоторое время после увольнения решила вынести из магазина алкоголь и сигареты.
Об этом сообщает управление полиции охраны в Николаевской области.
Инцидент произошел около трех часов ночи: в магазине сработала охранная сигнализация из-за ввода неверного пароля. Дежурная пульта направила на данный объект наряд реагирования полиции охраны.
- Прибыв по указанному адресу, мы увидели, как из магазина выходит женщина с пакетами в руках, на нашу просьбу остановиться женщина не отреагировала, а только ускорила шаг, - пояснил полицейский Александр Ищенко.
Задержанной оказалась бывшая продавщица магазина - эта 26-летняя жительница Южноукраинска несколько месяцев назад уволилась из этого заведения по собственному желанию. В администрации заведения рассказали, что во время проведения в магазине инвентаризаций у женщины постоянно выявляли большие денежные недостачи.
- Я сейчас временно не работаю, а у меня дети, их надо за что-то кормить, - пыталась оправдаться задержанная.
Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Напомним, что в октябре 2017 года в Корабельном районе Николаева две женщины пытались украсть из супермаркета элитный алкоголь.