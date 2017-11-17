В Николаеве возле офиса туристического агентства в очередной раз украли декоративные растения

В Николаеве возле офиса туристического агентства «Поехали с нами», которое находится на улице Декабристов 7, неизвестный украл зеленые насаждения с газона.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила владелица этого офиса Янина Ведерникова.

Так, жительница Николаева сообщила, что возле ее офиса в очередной раз похитили растение. Также она предоставила видео с камер наблюдения, которые зафиксировали преступление.

«Ранее я уже заявляла о неоднократном хищении зеленых насаждений возле моего офиса. Но пока никаких продвижений по расследованию нет, что очень печально. Ведь вложено не мало сил и денег в то, чтобы небольшой кусочек зеленой территории радовал глаз всех прохожих, в том числе, и окна Главного управления Национальной полиции выходят на эту клумбу», - пишет Вердникова.

«Очень удивляет такое отношение местных жителей к чужому труду. Когда одни стараются что-то сделать для улучшения жизни в родном городе. То другие в это же время бессовестно воруют и уничтожают».

Она просит николаевцев помочь в розыске злоумышленника и полезную информацию сообщать по телефону (050)6450556.

Напоминаем, что ранее в Николаеве возле офиса туристического агентства «Поехали с нами» за лето украли 10 декоративных растений.

Стоит отметить, что случаи воровства саженцев деревьев и декоративных растений довольно распространены в Николаеве.

Так, ранее было опубликовано видео, на котором видно, как неизвестный крадет газонную траву, выложенную возле одного из домов Николаева.

Также в Николаеве две женщины ночью украли восемь кустов декоративных растений, высаженных около магазина. Еще в николаевском сквере "Обувщик" неизвестные похитили более сотни саженцев деревьев сразу же после того, как их и высадили николаевцы.

А ранее в Николаеве супруги украли из двора местной жительницы два куста можжевельника, продав их, выручили 200 гривен.