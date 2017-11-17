Николаевский горсовет отдал участок лесного фонда под строительство – прокуратура в суде оспаривает это решение

Прокуратура Николаевской области в судебном порядке оспаривает решение Николаевского городского совета, который отдал в аренду частному предприятию участок площадью 1,9 гектара для строительства таунхаусов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Известно, что земельный участок расположен в Центральном районе города и относится к землям государственного лесного фонда. Стоимость участка 8 миллионов гривен, он находится на территории урочища «Варваровское» Андреевского лесничества и пребывает в постоянном пользовании ГП «Николаевское лесное хозяйство». Лесхоз согласие на изъятие участка из своего пользования не давал.

«Земельный участок расположен в озелененной зоне общего назначения, хозяйственное и иное строительство в рамках которой прямо запрещено законодательством», - говорится в сообщении.

Учитывая все факты, прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным и отмене решений Николаевского городского совета, признании недействительными договоров аренды и возврате указанного участка государству.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Николаевской области в суде оспаривала решение Николаевского горсовета, которым обществу с ограниченной ответственностью передали в аренду земельный участок площадью почти полгектара и стоимостью восемь миллионов гривен, который расположен вблизи рынка «Колос».

Справка:

Таунхаус - малоэтажный жилой дом или общественное здание на несколько многоуровневых квартир, как правило, с изолированными входами (то есть без общего подъезда), получивший распространение в европейских городах и пригородах на территории застройки средней плотности.