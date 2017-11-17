По подозрению в растрате задержан генерал Алимпиев, который ранее возглавлял николаевскую авиабригаду

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Военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генерала задержали по подозрению в растрате 2,4 миллиона гривен в пользу двух компаний при закупке горючего. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте Алимпиева и отстранении его от занимаемой должности.

Напомним, что в 2004-2009 годах Алимпиев возглавлял 299-ю бригаду тактической авиации, которая дислоцируется в Николаеве.

Ранее задержали заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Павловского (уроженца Николаевщины), который подозревается в растрате 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины. 

Вадим Богданов

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