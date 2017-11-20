В Киеве СБУ задержала лейтенанта ВСУ, который дезертировал и попросил убежища в Крыму

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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины и военная прокуратуры задержали лейтенанта Вооруженных сил, который в августе 2015 года дезертировал, уехал в Крым и после попросил у оккупационной власти убежища.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Командир самоходно-артиллерийского дивизиона самовольно покинул воинскую часть, которая дислоцировалась в Донецкой области и уехал на полуостров. В Киеве он оказался в ноябре 2017 года для решения личных вопросов.

Его задержали перед тем, как он должен был вернуться обратно в Крым. Лейтенанта передали службе военного правопорядка для доставки в военную прокуратуру Донецкого гарнизона.

Его планируют взять под стражу по ч.4 ст.407 Уголовного кодекса - дезертирство.

СБУ утверждает, что он также находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах антитеррористической операции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине задержан разыскиваемый дезертир.

Роман Свиридов

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