В Первомайске школа незаконно предоставила в аренду земельный участок площадью 7,3 га

Вопреки требованиям земельного законодательства общеобразовательное учебное заведение после окончания срока действия договора аренды земли, заключенного с Первомайской РГА, незаконно передало земельный участок площадью 7,3 га в пользование физическому лицу - предпринимателю для выращивания сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Так, обработав состояние законности при использовании земельных участков, переданных в пользование учебным заведениям, Первомайская местная прокуратура установила факт безосновательного использования указанного земельного участка по окончании срока действия договора аренды земли.

«Хозяйственным судом Николаевской области 16 ноября 2017 года по результатам рассмотрения иска руководителя Первомайской местной прокуратуры признан недействительным договор о совместном использовании земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 7,7 га стоимостью более 200 тысяч гривен, переданной в пользование Каменномостовской СОШ Первомайского района, с обязательством вернуть ее в государственную собственность», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Николаевской области признал недействительным договор о совместной обработке земли, которым школа незаконно отдала фермеру в пользование участок площадью почти 50 гектар и стоимостью 1,3 миллиона гривен.