«Не в силу было терпеть систематические издевательства», - в Николаеве мужчина признался в убийстве собственного сына

В пятницу, 17 ноября, в Николаеве между родственниками произошел очередной конфликт, в ходе которого мужчина убил собственного сына. О содеянном он признался через три дня, 20 ноября.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, сын пришел к отцу с ножом и на пороге начал выяснять отношения. Изначально пенсионер прятался от разъяренного сына, но в конце схватил топор и ударил его несколько раз по голове.

«Тело 35-летнего умершего пролежало во дворе двое суток. И только в понедельник 77-летний мужчина пошел в Центральный отдел полиции и признался в содеянном, объяснив, что ему уже не в силу было терпеть систематические издевательства сына, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы», - говорится в сообщении.

Также пенсионер объяснил, что не мог сообщить о содеянном сразу, так как хотел нанять адвоката, на услуги которого у него не было денег. А уже после выходных, сняв с карточки пенсию, он пришел в полицию сразу с вещами.

Труп убитого направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Его отце теперь дает показания правоохранителям. Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет заключения. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области мужчина убил собственного 8-месячного ребенка и до полусмерти избил его мать.