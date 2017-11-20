Журналисты опубликовали доказательства наличия гражданства РФ у мэра Одессы Труханова

Мэр Одессы Геннадий Труханов действительно имеет паспорт гражданина Российской Федерации.
Об этом свидетельствуют данные о присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика в реестре Федеральной налоговой службы России.
Так, в открытом доступе на сайте ФНС РФ указано, что Труханов получил ИНН 504230537672.
Отметим, что ранее Служба безопасности Украины, проверяя появившуюся в СМИ информацию о наличии у Труханова паспорта РФ, заявила, что не нашла у него российского гражданства.
Отметим, что позже мэр Одессы Труханов показал документы об отсутствии у него российского гражданства.