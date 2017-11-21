На Николаевщине мужчина пытался прикинуться психбольным, чтобы отвести от себя подозрения в убийстве

На Николаевщине в поселке городского типа Ольшанское, при задержании мужчина нанес себе ножевое ранение в живот, тем самым пытался прикинутся психически нездоровым и отвести от себя подозрения в убийстве своего односельчанина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в дежурную часть Николаевского отделения Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от сотрудников полиции о том, что в одной из квартир в поселке городского типа Ольшанское обнаружено тело неизвестного мужчины без признаков жизни.

«В тот день полицейские приехали домой к 42-летнему мужчине, чтобы пригласить его в отделение полиции для сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления. Когда же хозяин открыл дверь, правоохранители обнаружили в одной из комнат квартиры тело 49-летнего мужчины», - говорится в сообщении.

Хозяин объяснил, что когда пришел в свою квартиру, обнаружил в комнате на полу своего товарища, который находился почти в бессознательном состоянии. А обратиться за помощью к врачам не мог, так как у него нет телефона.

Эксперт, осмотрев на месте происшествия тело умершего, обнаружил многочисленные синяки и раны на голове. Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Отрабатывая круг общения погибшего, оперативники установили личность мужчины, который может быть причастен к совершению вышеуказанного правонарушения. Им оказался 41-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства.

«Установив местонахождение преступника, оперативники пытались доставить его в отделение полиции, и когда последний увидел правоохранителей, во избежание ответственности и дальнейшего заключения, нанес себе телесные повреждения в живот своим ножом, и только потом вышел к полицейским», - сообщает пресс-служба полиции.

В свою очередь, мужчина объяснил это тем, что таким поведением пытался вызвать у правоохранителей сомнения в своей дееспособности, и делал вид, что он не в себе. Правоохранители вызвали скорую помощь и до приезда медиков оказали первую неотложную помощь злоумышленнику. Сейчас его состояние стабильное и жизни ничего не угрожает.

Мужчина сознавшись в содеянном рассказал, что накануне он вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки в овраге, где он и живет.

«Выпивая длительное время, злоумышленник дал 50 гривен своему товарищу, чтобы тот приобрел еще алкоголя, но потерпевший, взяв деньги, так и не вернулся. Позже злоумышленник обнаружил, что исчезли еще его и продукты питания. Решив вернуть свое, злоумышленник пришел в квартиру, где мог находиться его должник и во время ссоры избил его ногами», - сообщает полиция.

По согласованию с местной прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, что на Николаевщине 23-летний парень, который состоит на учете в психбольнице подозревается в убийстве 46-летнего мужчины, «известного в криминальных кругах».