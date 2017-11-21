Операция «Акциз-2017»: на Николаевщине ГФС разоблачила преступную схему хранения и сбыта нелегального топлива

В рамках проведения операции «Акциз-2017» Государственная фискальная служба Николаевщины продолжает осуществлять рейды по выявлению и прекращению незаконной деятельности объектов «теневой» торговли горюче-смазочными материалами. Очередная преступная схема хранения и сбыта сжиженного автомобильного газа разоблачена в Витовском районе Николаевской области.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области со ссылкой на и.о. руководителя ведомства Романа Криля.

В результате проверки из незаконного оборота изъято 2700 л сжиженного автомобильного газа, оборудование для его реализации, наличность, на общую сумму 308 тысяч гривен.

«Относительно нарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Криминального кодекса Украины, которая предусматривает ответственность в виде штрафа, в размере от 8500 до 17850 гривен, или ограничения воли сроком до 3-х годов, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления. Проводиться дальнейшая проверка деятельности данного объекта», - говорится в сообщении.

Роман Криль подчеркнул, что «теневой рынок» автомобильного топлива наносит значительные потери не только отдельным потребителям, но и экономике государства, в целом. Фискальной службой Николаевщины усиливается работа по очистке региона от незаконных товаропотоков подакцизных товаров и выявления «дельцов», которые пытаются обогащаться за счет государства.

В своей работе органы ГФС в Николаевской области рассчитывают на активную поддержку общественности и обращается с просьбой к небезразличным гражданам помочь выявить и привлечь к ответственности нарушителей закона, которые угрожают интересам жителей Николаевщины и благосостоянию региона. Об известных фактах незаконного оброта автомобильного топлива просим сообщать Главное управление ГФС в Николаевской области, по адресу: г. Николаев, улица Лягина, 6, или по телефону: (0512) 50-18-41.

Напомним, что во время обыска на территории автозаправочного комплекса, расположенного на приусадебном участке одного из частных домовладений Николаевской области из незаконного оборота было изъято топливо и автозаправочная колонка на общую сумму свыше 190 тысяч гривен.