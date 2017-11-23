НБУ передал данные о клиентах «Приватбанка» в Россию, дело расследует ГПУ, – СМИ

Украинские власти в лице Нацбанка передали все данные о клиентах «Приватбанка» в Москву.

Об этом, ссылаясь на личные источники, сообщил в Facebook ведущий программы «Гроші» Александр Дубинский.

«Это полные данные всех клиентов «ПриватБанка», которые с разрешения НБУ были перекачаны на некие сервера в Москве компанией Kroll, которая осуществляет аудит ПБ», — написал он и допустил, что россиян интересовала база данных участников АТО и волонтеров.

По словам журналиста, Генпрокуратура уже возбудила по данному факту уголовное дело.

Эту информацию подтвердили также неофициальные источники Finbalance на банковском рынке. Издание сообщает, что правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000003145 по ст. 362 Уголовного кодекса («Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней»).

Уголовное дело возбуждено по факту «незаконного сбора и разглашения данных, содержащихся в электронных системах Приватбанка, а также их несанкционированного копирования, что привело к утечке данных, совершенного лицами, которые имеют право доступа к такой системе».

В госреестре судебных решений официальных судебных материалов, в которых бы упоминалось уголовное производство с указанным номером, пока нет.