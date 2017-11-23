ГПУ допросила главу Фонда госимущества по делу незаконной приватизации, но не смогла его задержать

Виталий Трубаров Главе Фонда госимущества Украины Виталию Трубарову подготовили подозрение по делу о незаконной приватизации.

Об этом заявил глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко в Facebook.

«ГПУ расследует производства о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания Минагрополитики. История типичная для того времени откровенного дерибана. Министр и его протеже решили создать пивной ресторан прямо в помещении министерства на Крещатике. Конечно – даром», - заявил Луценко.

По его словам, они действовали через схему аренды с правом приватизации при условии улучшения помещения.

«Конечно, ремонтные работы были только на бумаге. И нужны были эти бумаги для подписания незаконной сделки о купле - продаже государственного помещения частным ООО», - добавил генпрокурор.

Он подчеркнул, что вчера был допрошен Трубаров, экс-руководитель столичного отделения Фонда госимущества (ФГИ), который сейчас является руководителем ФГИ.

«Именно он не провел предусмотренных мер контроля и подписал незаконный договор. Еще вчера он должен был быть задержан. Но закон предусматривает передачу такого дела и готовой подозрения в НАБУ. Что и сделано», - резюмировал Луценко.

Как известно, 20 ноября 2017 года вступили в силу Заключительные положения Уголовного процессуального кодекса, в соответствии с которыми Генеральная прокуратура утратила право начинать расследования.

Отметим, Трубаров был назначен исполняющим обязанности главы Фонда госимущества Украины 6 сентября 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины относительно приватизации украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым компании «Укртелеком». Так, суд принял решение расторгнуть договор купли-продажи ОАО «Укртелеком» и вернуть пакет акций в размере 92, 791% уставного капитала в государственную собственность и взыскать 81,9 млн. долларов пени за невыполнение инвестиционных обязательств.