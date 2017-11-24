В Египте произошел теракт в мечети – более 50 человек погибли, еще сотни пострадавших

В пятницу, 24 ноября, в мечети на севере Синайского полуострова в Египте произошел теракт, в результате которого погибли не менее 50 человек.

Об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

По данным Минздрава Египта, ранения получили еще не менее 75 человек. По предварительным данным, террористы сначала устроили взрыв в мечети. Предполагается, что взрывное устройство привел в действие смертник.

После этого боевики открыли огонь по пытавшимся покинуть здание людям, заблокировав площадь у мечети внедорожниками. Источники из службы безопасности также сообщили, что люди в мечети были друзьями и родственниками сотрудников сил безопасности.

Напомним, ранее в Турции произошла серия терактов – погибло 38 человек, еще 166 ранено.