На Харьковщине кошка задушила трехмесячного ребенка

В селе Цуповка Дергачевского района на Харьковщине 23 ноября кошка задушила своим телом трехмесячного ребенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

«Трагедия произошла по месту жительства семьи ребенка. Предварительно установлено, что коляску с младенцем родители вывезли на улицу для прогулки и на некоторое время оставили ребенка одного. Когда взрослые вернулись то увидели, что к коляске забралась кошка и легла ребенку на лицо. По предварительным выводам экспертов, смерть мальчика наступила в результате асфиксии», – говорится в сообщении.

Факт события внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Харьковщине собака загрызла 4-летнего ребенка.