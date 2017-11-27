В Киеве при попытке ограбить магазин задержан 14-летний сын нардепа от партии Ляшко

Сын одного из народных депутатов был задержан за разбойное нападение на магазин в Киеве на Оболони.

Об этом сообщают источники Insider в правоохранительных органах.

По словам собеседников, 26 ноября, двое неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на продуктовый магазин «Праздничный» на проспекте Рокоссовского, 3, после чего один из преступников был задержан.

Задержанным оказался 14-летний сын народного депутата и общественного активиста, у него было обнаружено и изъято балаклаву и стартовый пистолет «Retay» калибра 9 мм. с 7-ю патронами соответствующего калибра.

Впоследствии наряду полиции во время отработки данного уголовного преступления по горячим следам неподалеку автостанции «Полесье» задержан второй 15-летний правонарушителя. Оба злоумышленника зарегистрированы на Оболони в Киеве. Продолжается следствие.

Позже нардеп от фракции «Радикальная партия Олега Ляшко» Игорь Попов сообщил о «серьезном правонарушении», которое совершил его 14-летний сын. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«У мeня в семье беда. Мой сын 14-ти лет попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, недосмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, у моей лучшей команды. Слава Богу все живы, пройдет следствие, виновные понесут ответственность без исключений, пусть это станет уроком и сыну, и мне», - написал он.

Вместе с тем, он попросил не связывать его горе с политикой или с чьими-то интригами.

«Если бы не моя публичность, я бы горевал молча. Друзья поддержат морально, прессу прошу не смаковать какие-то детали. Я на время пропаду из эфиров и побуду с семьей», - резюмировал нардеп.

Напомним, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Нестор Шуфрич - сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки «Bentley», совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.