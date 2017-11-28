Трое студентов престижного киевского вуза похитили человека и вымогали за него выкуп

Киевская полиция 26 ноября задержала по подозрению в похищении человека трех студентов Киевского национального университета имени Шевченко. Двое из них являются гражданами России.

Об этом сообщает «Левый берег».

Студенты взяли в заложники жителя Киева и потребовали от родственников 5 тысяч долларов. Получив 30 тысяч гривен, они отпустили своего заложника в центре Киева, после чего их сразу задержали полицейские. Происшествие расследуется по статьям 146 и 189 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы и вымогательство).

Главное управление Национальной полиции в Киеве подтвердило случившееся. Сообщается, что в полицию заявила мать похищенного киевлянина. Она позвонила и рассказала: сын по телефону сообщил, что его похитили и везут в автомобиле. По ориентировке, которую предоставил свидетель, патрульные установили транспортное средство, благодаря чему похитителей удалось задержать. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что суд амнистировал николаевца, который похитил девушку в самом центре города.