СБУ задержала группу лиц, связанных с ИГИЛ – занимались изготовлением поддельных документов для мигрантов

Служба безопасности Украины задержала преступную группу, связанную с террористической организацией «Исламское государство», создавшей канал нелегальной миграции в Европу.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Фейсбук.

Так, прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками СБУ было задержано группу лиц, которые наладили канал нелегальной миграции путем изготовления поддельных документов (паспортов гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и др.) и их сбыта украинцам и гражданам иностранных государств.

Сообщается, что в преступную группу входят граждане азиатских стран, РФ и Украины, которые исповедуют радикальные исламистские религии и причастны к деятельности террористической группировки «Исламское Государство».

«В ходе проведения в рамках уголовного производства мер установлено, что злоумышленники за организацию канала нелегальной переправки граждан Украины и иностранцев в страны Западной Европы путем изготовления поддельных документов получают у заказчика денежные средства в сумме 6000 долларов США», - написала Лариса Сарган.

Отмечается, что в стоимость так называемой услуги входит изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, изготовление паспорта гражданина Украины, организация беспрепятственного прохождения пограничного контроля во время пересечения государственной границы Украины путем предоставления инструкций и указаний.

«По результатам проведения санкционированных обысков по адресам проживания злоумышленников изъято 15 подделанных паспортов и наличные средства в размере 108 тысяч гривен. На основании ст.208 УПК Украины задержаны 3 лица. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде держания под стражей», - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Напоминаем, что на Львовщине пограничники задержали организаторов канала нелегальной миграции в Польшу.