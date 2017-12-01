Заседание по иску к Порошенко от жительницы Николаевщины, в котором фигурирует нардеп Корнацкий, все же состоялось

Судейская коллегия, рассматривающая иск В среду, 29 ноября, состоялось заседание суда по иску жительницы Первомайского района города Николаева Анны Панковой о признании незаконным и отмене указа Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что заседание по иску Панковой, должно было состояться в Высшем административном суде Украины 14 ноября, однако по причине пребывания одного из судей в совещательной комнате заседание было перенесено.

Речь идет об указе Президента от 13 апреля 2016 №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области», которым глава государства фактически помог Корнацкому продолжать многолетний земельный конфликт на Николаевщине.

Оксана Валешинская Оксана Валешинская, которая представляет интересы 424-х пайщиков, подала ходатайство о привлечении этих граждан к делу, так как отмена указа Порошенко касается их прав, обязательств, свобод и интересов.

- Президент Украины вмешался в судебный процесс, перебрал на себя полномочия суда и в нарушение Земельного кодекса решил спор про право земель, он вмешался в мирное владение землей 773 граждан Украины. Этот указ Президента применяется в гражданском деле, в хозяйственном деле, поэтому я считаю, что их действительно нужно привлечь к делу, - заявила она.

Однако, судейская коллегия в составе Виктора Швеца (председательствующий судья), Николая Заики, Игоря Штульмана, Юрия Рецебуринского и Анатолия Загороднего приняла решение отказать в данном ходатайстве.

Кроме этого, Оксаной Валешинской подавалось ходатайство об истребовании доказательств, по причине того, что Администрация Президента Украины не предоставила всех материалов, на основании которых был вынесен указ Президента «Об отмене решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области». Коллегия судей также отказала в данном ходатайстве.

Отметим, что главенствующий судья Швец был озадачен двумя вопросами: как технически к делу привлечь 424-х людей и как технически обработать более четырех тысяч документов, которые АПУ не предоставила Валешинской.

По словам представителя интересов 424 пайщиков, Президент Украины принял сторону Клавдии Корнацкой, не учел судебное решение Высшего Хозяйственного суда Украины об отсутствии прав у Корнацкой на земельный участок, и сам в нарушение Земельного Кодекс, статья 158 которого гласит, что «земельные споры решаются исключительно судом», и таким образом не признал право этих 773 пайщиков на право владение землями на полях около Чаусово-2.

После рассмотрения данных ходатайств коллегия приняла решение перенести суд на 26 декабря на 12:00.

Напомним, в последнее время каждый год летом в Первомайском районе происходят фактически бойни вокруг сбора урожая «Агрофирмой Корнацких». Предметом спора между матерью Аркадия Корнацкого, а фактически его «Агрофирмы Корнацких», и 773 пайшиками, которые сдали в аренду свою участки ООО «Партнер-Агро» для выращивания культур являются 1,5 тысячи гектар земли.

В 1990-ых годах местные жители продали право на свою землю родителям Аркадия Корнацкого. Однако, последними земля была оформлена с нарушениями и в итоге суды постановили отметить выданный акт. Тем не менее данная земля использовалась агрофирмой до 2012 года, пока участки не были зачислены в земли запаса и розданы районной администрацией 773-ем жителям Первомайского района – в большинстве работникам соцсферы и пенсионерам, которые сдали в аренду свои участки предприятию «Партнер-Агро».

После этого Корнацкий, не желающий мириться с тем, что земля больше ему не принадлежит, продолжает силой засевать эту землю и собирать на ней урожай.

Как известно, прибыль «Агрофирмы Корнацких» уходит в Россию, где живут владельцы фирмы – дочери нардепа Корнацкого. Сам нардеп признался, что они являются гражданами РФ. Кроме того, по информации народного депутата Вадима Пидберезняка, Аркадий Корнацкий по материалам уголовного дела подозревается российскими правоохранительными органами в заказном убийстве 20-летней давности. Помимо этого, Пидберезняк привел факты того, что Аркадий Корнацкий, будучи гражданином Украины и народным депутатом Украины продолжает оставаться гражданином Российской Федерации, имея действительный российский паспорт. А также бизнес в России и аннексированном РФ Крыму.