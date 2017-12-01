Чиновнику мэрии Николаева объявили о подозрении за убытки в 670 тысяч при ремонте кольца на площади Победы «Дорлидером»

В четверг, 30 ноября, работнику департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета сообщили о подозрении в халатности при приеме работ у ООО «Строительная компания «Дорлилер».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Речь идет о капитальном ремонте дорожной развязки кольцевого типа по проспекту Мира перекрестка с улицей Космонавтов в Николаеве на общую сумму почти 2 миллиона гривен в конце 2016 года. А о подозрении объявили главному специалисту отдела по контролю за объектами коммунального хозяйства управления по контролю за ремонтом, реконструкцией, строительством, газификацией коммунальных объектов и жилья при департаменте.

«Согласно акту приемки выполненных строительных работ, специалисты Департамента ЖКХ при проведении проверки качества выполненных работ подтвердили, что общая толщина устроенных верхнего и нижнего слоев дорожного покрытия составляет 9 см. Однако, в результате предварительного расследования установлено, что на указанном объекте состоялось завышения объемов выполненных работ путем завышения толщины асфальтового покрытия, которое в соответствии с актами выполненных работ и выводов специалистов Департамента ЖКХ должна составлять 9 см, но фактически составляет 5,1 см», - говорится в сообщении прокуратуры.

Учитывая это, убытки, нанесенные интересам государства, составляют более 670 тысяч гривен.

Чиновник подозревается в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, то есть – в ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия общественным интересам. Продолжается досудебное расследование.

Примечательно, что еще летом 2016 года «Дорлидер» уличали в укладке асфальта в лужи как раз на этом участке – в районе кольца на площади Победы. Тогда мэр Николаева Сенкевич заявлял, что это временные дорожки, которые потом снимут. И делали их по указанию службы безопасности Президента. Причем, все работы будут производится не за счет городского бюджета, а за средства подрядчика.

Позже активист Евгений Воловой заявил, что только одну из «временных дорожек» сняли, ту, что была уложена в дождь.

«Что будет дальше? Дальше подрядчик закончит работы с первым слоем, и начнет укладку финишного слоя из ЩМА 20 под нивелир, чтобы вся вода с кольца уходила на ливнестоки, которые, конечно же, восстановят и прочистят. В итоге мы получим реально конфету!!!» - писал Воловой 17 июня.

А 19 июня он уже сообщил об окончании работ на кольце.

Что интересно, по информации прокуратуры, договор на ремонт кольца с «Дорлидером» был заключен лишь 24 октября 2016-го года.