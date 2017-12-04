В США мужчина въехал в толпу людей после поножовщины у бара – один погиб, семеро пострадали

В Нью-Йорке мужчина на автомобиле въехал в толпу людей и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sputnik International.

В воскресенье, 3 декабря, в районе Куинс автомобиль Hyundai Sonata въехал в толпу людей из 5 человек. В результате происшествия погиб один человек, трое получили ранения. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Мужчина за рулем белого автомобиля скрылся

Отмечается, что до этого возле бара в ходе конфликта двое человек получили ножевые ранения. По информации New York Daily News, сначала водитель седана врезался в припаркованную около бара машину, а уже потом въехал в толпу. Один из свидетелей рассказал, что машина ехала на большой скорости.

- Автомобиль появился откуда ни возьмись и врезался в толпу, тела полетели в разные стороны. Машина ехала очень быстро, как минимум 80 километров в час, и это по тротуару, - сказал он.

Как сообщает Апостроф, полиция задержала 23-летнего жителя Фар Рокуэй. По предварительным данным происшествие не связано с терроризмом. Также они отмечают, что в результате конфликта один человек погиб, а еще семеро пострадали.

Напомним, что вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.