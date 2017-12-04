В лесополосе на Одесчине охотник нашел скелеты женщины и двоих детей

В одной из лесополос Одесской области охотник нашел скелетированные останки трех человеческих тел.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

Как отмечается в сообщении, охотник во время охоты в лесополосе потерял собаку и вернулся за ней на следующий день. Однако, вместо животного, он обнаружил среди деревьев тела одного взрослого человека и двоих детей.

«Местный житель немедленно сообщил об этом в Ананьевское отделение полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, руководство Главного управления полиции, эксперты-биологи, судебно-медицинские эксперты и работники прокуратуры. Тела погибших направлены на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины», - сообщили в полиции.

В настоящее время есть основания полагать, что тела принадлежат женщине и двоим ее малолетним детям, которые в марте этого года ушли из дома, и их местонахождение было до сих пор неизвестно. На поиски пропавшей женщины и ее малолетних детей был задействован весь личный состав Ананьевского отделения полиции, а также военнослужащие Национальной гвардии, Базы ресурсного обеспечения и аварийно-спасательных частей ГУ ГСЧС Украины в Одесской области в количестве 200 человек.

Расследование продолжается. Устанавливаются точные обстоятельства гибели людей.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Арбузинском районе Николаевской области женщина нашла в заброшенном саду скелет младенца.