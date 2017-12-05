В Киеве неизвестные обстреляли автомобиль футболиста «Динамо»

Во вторник, 5 декабря, в Киевском подземном паркинге двое неизвестных обстреляли автомобиль футболиста.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Так, в 7:00 в дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил по телефону охранник подземного паркинга и сообщил, что двое неизвестных из автомата обстреляли внедорожник футболиста и сбежали с места происшествия. Потерпевших нет. После осмотра автомобиля правоохранители изъяли гильзы и отправили их на экспертизу.

В свою очередь, «Униан» сообщает, что был обстрелян автомобиль игрока киевского «Динамо» Дениса Гармаша.

Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ст. 296 («Хулиганство») УК Украины. На данный момент правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств события и задержания лиц.

Напоминаем, что в Харькове возле одного из домов на улице Клочковской неизвестные расстреляли автомобиль, в результате чего погиб бизнесмен.