Против нардепа Парасюка открыли уголовное производство за нападение на полицейских

Правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения народным депутатом полицейского в суде в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«4 декабря в Мариуполе по окончании заседания Апелляционного суда Донецкой области по изменению меры пресечения двум экс-добровольцам, подозреваемым в разбойном нападении, и объявления решения судей народный депутат ударил одного полицейского и повредил технику другому», - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что оба правоохранителя находились при исполнении служебных обязанностей и вели видеосъемку заседания «с целью фиксации возможных нарушений общественного порядка».

«События с участием нардепа зафиксированы на видео. Сотрудник полиции обратился в больницу, где у него были диагностированы сотрясение головного мозга и ушиб», - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие против работника правоохранительного органа»).

В сообщении не указана фамилия парламентария, сайт «Лига» пишет, что речь идет о Владимире Парасюке.

Напомним, что ранее Парасюк у стен Рады устроил драку с главой госохраны Гелетеем.