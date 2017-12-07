«Маємо те, що маємо», - губернатор Николаевщины о том, что главу Службы автодорог подозревают в хищениях

Сергей Ткаченко и Алексей Савченко В четверг, 7 декабря, изберут меру пресечения в отношении начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергея Ткаченко. Также рассмотрят возможность отстранения Ткаченко от занимаемой должности.

Об этом глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко написал на своей странице в «Facebook».

Ранее, 27 сентября СБУ проводила санкционированные обыски в Службе автодорог в Николаевской области, ДП «Николаевский облавтодор», филиале «Варваровский ДЭД» и ООО «БК «Дорсервис» (Одесская область). Предполагалось, что Ткаченко незаконно перечислил одесской фирме 400 тысяч гривен. Сам Ткаченко опроверг связь с одесской фирмой. Затем выяснилось, что Служба автодорог Николаевщины при Ткаченко принимала работы у одесской фирмы, от которой он «отрекся». 6 декабря Сергею Ткаченко объявили о подозрении в растрате бюджетных денег. Ткаченко подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»).

«Я неоднократно обращал внимание, что недоволен тем, как работают дорожные службы на Николаевщине. Предупреждал об ответственности. Але маємо те, що маємо... Спасибо за поддержку руководителю Укравтодора Славомиру Новаку, который занял в этом вопросе четкую принципиальную позицию и всячески помогает Николаевской области в решении проблем с ремонтом дорог. Отдельное спасибо полиции, СБУ и прокуратуре за блестяще проведенную операцию. Еще раз напоминаю – на Николаевщине будет царить Закон. И только Закон. Для всех», - сказал Савченко.

Напомним, что год назад, во время представления Ткаченко на должности главы Службы автодорог в Николаевской области, Савченко отметил, что именно глава Укравтодора Новак предложил Ткаченко на ответственную должность.