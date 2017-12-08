На Соборной полицейские изъяли детские автомобили, которые незаконно сдавались в прокат

В Николаеве в пятницу, 8 декабря, на улице Соборной полицейские изъяли шесть детских электромобилей, которые незаконно сдавались в прокат.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, полицейские совместно с представителями департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета выявили факт нарушения правил хозяйственной деятельности гражданином, который без соответствующих разрешительных документов сдавал в прокат детские электромобили в центре Николаева.

«Относительно мужчины составлен протокол по части 1 статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил осуществления хозяйственной деятельности»). Санкция статьи предусматривает наложение на нарушителя штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен с конфискацией товаров и денег, полученных в результате этого административного правонарушения, или без таковой», - говорится в сообщении.

Изъятые шесть электромобилей доставлены в Центральный отдел полиции для хранения до принятия судебного решения.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве полицейские изъяли детский электротрамвай и девять машинок, которые катали детей на Соборной. Затем провели повторный рейд по Соборной и опять изъяли детские машинки.