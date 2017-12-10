Двое украинцев пытались с помощью дрона доставить контрабандные сигареты в Польшу

Пограничники задержали двух контрабандистов, которые с помощью квадрокоптера пытались переправить сигареты за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В пятницу, 8 декабря, на украинско-польской границе пограничники отдела Краковец получили информацию от польских коллег о наблюдении ими полета беспилотного летательного аппарата.

«Охранники границы обоих государств немедленно начали поиск лиц, причастных к нарушению. Через некоторое время недалеко от границы украинские пограничники обнаружили микроавтобус и двух мужчин. В транспортном средстве нашли наскоро составленный квадрокоптер марки Фантом и 3 блока сигарет, подготовленных для перемещения с его помощью», - говорится в сообщении.

Нарушителями оказались жители Львовщины, отец и сын 1958 и 1981 годов рождения. За нарушение пограничного режима в отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении. Оперативно-следственная группа изъяла коптер и табачные изделия.

По факту обнаружения признаков уголовного преступления по статья 282 Уголовного кодекса («Нарушение правил использования воздушного пространства») пограничники сообщили представителям Нацполиции.

Напомним, в Черновицкой области контрабандисты подожгли 15 ящиков сигарет и едва не устроили пожар в лесу.