Таможенники изъяли полторы сотни посылок из Китая, адресованных Дону Корлеоне, Коту Всапогах и Тому Сойеру

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Киевские таможенники задержали очередную партию посылок из Китая, транспортные документы на получателей которых содержат неправдивые данные.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Таможенники задержали 162 посылки с товаром на сумму в 67 тысяч гривен. Из Китая отправили портативные и сетевые камеры, HD медиаплееры, комплектующие к компьютерной и офисной технике, наушники и зарядные устройства.

Все эти вещи были адресованы Тому Сойеру, Дону Корлеоне, Коту Всапогах, Капитану Джеку, Лозе Терновой, Шлаку Шлаковичу, Лосю Лесовському, Столбу Нашему, получателю Перец ЭтоОвощь и подобным фейковым «личностям».

В ГФС составили протоколы по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины («Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля»). Все материалы дел направят в суд.

Отмечается, что таким образом реальный получатель намеревался уклониться от налогообложения, разбив свой заказ на мелкие партии.

Напомним, канадца оштрафовали за то, что он отсылал посылки со змеями.

Тарас Леонтян

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