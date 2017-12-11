На центральной площади Николаева зажгли главную городскую ёлку

В Николаеве, на Соборной площади зажгли главную новогоднюю елку города.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Теперь «красавица» выглядит не так устрашающе, как описывали ее некоторые местные жители.

Вся елка украшена гирляндами зеленого цвета. Вместе с фонариками горят и другие украшения – снежинки и бантики. Спустя всего несколько минут после «запуска» елки десятки николаевцев позировали возле «новогодней красивицы», публикуя свои фото в соцсетях.

Напомним, главная елка Николаева обошлась городскому бюджету почти в три миллиона гривен. Официальное открытие всего праздничного городка на Соборной планируется 19 декабря – ко Дню Святого Николая.