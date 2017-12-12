Жители села на Николаевщине грозятся перекрыть дорогу возле суда, который трижды переносит заседание по делу уволенного главы сельсовета

Владимир Чечуй В Николаеве во вторник, 12 декабря, жители Михайловской ОТО грозились перекрыть дорогу возле Николаевского райсуда, который уже в третий раз перенес рассмотрение иска уволенного депутатами главы этой объединенной территориальной общины Владимира Чечуя.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

10 из 14 депутатов Михайловского сельского совета на сессии 7 сентября проголосовали об прекращении работы главы сельсовета Владимира Чечую из-за неудовлетворительной работы. Чечуй не согласился с таким решением депутатского корпуса и подал в суд иск о признании незаконным и отмене решения депутатов сельсовета, восстановлении в должности и взыскании зарплаты за время прогула.

На заседание 12 декабря, которое должен был рассматривать председатель Николаевского райсуда Николай Войнаровский, пришли ряд свидетелей с числа депутатов сельского совета и представитель ответчика, Владимир Чечуй с адвокатом и около 30 жителей села.

Спустя время сотрудница суда сообщила всем прибывшим, что судья Войнаровский в телефонном режиме сообщил, что находится на совещании и перенес заседание на следующий день.

Такое решение вызвало недовольство среди жителей Михайловской объединенной территориальной общины. Люди сначала обрушились с критикой в сторону Владимира Чечуя, обвиняя его в воровстве на должности, а когда тот вышел из здания, перенесли свое возмущение на суд.

По словам граждан, это уже третий раз судья откладывает заседание, и они расценивают это попыткой затянуть рассмотрение административного производства. В коридоре люди активно обсуждали о необходимости заявить отвод судье Николаю Войнаровскому, а также грозились перекрыть дорогу возле здания суда по улице Веселиновской в случае следующего переноса рассмотрения дела.

Напомним, как уже сообщалось, 5 октября, 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий.

После этого около 2 тысяч жителей Николаева 8 октября вышли на главную площадь Николаева на вече в поддержку Александра Сенкевича. Участники митинга почти единогласно проголосовали за то, чтобы требовать от Верховной Рады Украины роспуска всего Николаевского городского совета и назначения внеочередных выборов как мэра Николаева, так и депутатов городского совета.