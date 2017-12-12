Детективы НАБУ задержали служащих «Госинвестпроекта», подозреваемых в хищении четверти миллиарда гривен

Во вторник, 12 декабря, детективы НАБУ провели ряд обысков, по результатам которых задержали четырех лиц, вероятно, задействованных в коррупционной схеме разворовывания средств на сумму 259,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Обыски и задержания прошли под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Имена задержанных не называются, однако указывается, что в их числе экс-зампредседателя «Госинвестпроекта», который также был советником директора «Госинвесткомпании», бывший сотрудник «Госинвестпроекта»; экс-директор «Госинвесткомпании», а также директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности.

«По версии следствия, эти лица, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договоры ссуды между ГП «Государственная инвестиционная компания», ООО «ТД «Борисфен» и ООО «Боржава резорт» для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда – 2022». После получения средств эти компании, которые, по мнению детективов НАБУ, изначально не имели возможности для реализации отмеченных проектов, перечислили средства на счета оффшорных компаний, подконтрольных служебным лицам «Госинвестпроекта», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года экс-глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Каськив был задержан в Панаме. Позже стало известно, что он там подал ходатайство о политическом убежище. Печерский районный суд Киева избрал для Вячеслава Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога.