СБУ в Николаеве раскрыла схему хищений средств при ремонте отделения «Ощадбанка»

Сотрудники управления СБУ в Николаевской области совместно областными полицией и прокуратурой разоблачили схему растраты средств при ремонте отделения государственного банка «Ощадбанка».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в прокуратуре Николаевской области.

По словам собеседника издания, в ходе следствия было установлено, что в акты выполненных работ по ремонту одного из региональных отделений были внесены заведомо неправдивые данные, в результате чего проведенные работы были завышены. В итоге это нанесло ущерб Николаевскому областному управлению АТ «Ощадбанк» в размере около 200 тысяч гривен

14 декабря текущего года следователь СУ ГУНП в Николаевской области объявил о подозрении бывшему начальнику капитального строительства Николаевского областного управления АТ «Ощадбанк» в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), ч.1 ст.366 («Служебная подделка») Уголовного кодекса Украины и директору подрядной организации ООО «Укрстройтренд» по ч.1. ст.366 и ч.3 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

На данный момент проверяются выполненные работы в других отделениях «Ощадбанка».

Напомним, что на Николаевщине в 2016 году суд приговорил двух работниц «Ощадбанка» к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года за присвоение более 100 тысяч гривен.