Беглый Курченко контролирует половину нелегального экспорта угля из оккупированного Донбасса, - СМИ

Компании, подконтрольные беглому «бухгалтеру Семьи Януковича» Сергею Курченко, являются крупнейшими экспортерами нелегального экспорта угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные «РЖД» и ФТС (Федеральной таможенной службы).

По данным издания, в ноябре 2017 года из России на экспорт в Европу было поставлено около 280 тысяч тонн угля, нелегально вывезенного из ОРДЛО. Это на 18,6% (около 44 тыс. тонн) больше, чем в октябре (около 236 тыс. тонн).

При этом на долю двух структур Курченко – «Петролеум капитал» и «Компания Газ-Альянс» - в октябре пришлось более половины (140 300 тонн) всего нелегального экспорта.

В ноябре крупные партии антрацита (более 32 тыс. тонн) на экспорт поставляла также компания «Русский антрацит», которая принадлежит Александру Германову.

- Несколько российских угольных трейдеров реальным бенефициаром компании назвали Александра Мельничука, известного как «замминистра энергетики ЛНР», - отмечает СМИ.

Непосредственно Мельничуку принадлежит компания «Угольные технологии», которая в ноябре поставила на экспорт 12 700 тонн антрацита. Среди крупных поставщиков также остаются компании «ТД Антрацит» Александра Носко и «Глобал-Инвест» Андрея Малюченко.

«По всем нелегальным поставкам компанией-экспортером, по данным ФТС, числится российская государственная компания РЖД-Логистика, оказывающая логистические услуги по экспорту контрабандного угля. Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через офшорные компании без указания страны назначения. В ноябре по такой схеме было вывезено 243 тыс. тонн антрацита», - пишет Liga.

Данные РЖД также свидетельствуют, что с октября Россия резко увеличила поставки антрацита с оккупированного Донбасса в Польшу: в сентябре было поставлено 4300 тонн, а уже в октябре - 31 600 тонн, в ноябре - 22 200 тонн.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Курченко продает украинский уголь из оккупированного Донбасса в Турцию.