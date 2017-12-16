Суд приговорил к 8 годам тюрьмы жителя Николаевщины, который по указке спецслужб РФ готовил диверсии в Николаеве

По материалам Службы безопасности Украины в Николаевской и Луганской областях приговорены к лишению свободы трое боевиков террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевщины в сентябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов.

«В Ростове-на-Дону он прошел специальную подготовку в одном из учебных лагерей. Находясь в составе ОПГ «Оплот», злоумышленник принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в январе 2015 года сотрудниками СБУ боевик был задержан в Николаеве, куда он прибыл по заданию кураторов для организации деятельности диверсионных групп террористов. Во время обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили фотоснимки и видеозаписи, подтверждающие его противоправную деятельность.

Суд признал задержанного виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Также, на Луганщине правоохранители задокументировали, что двое боевиков, находясь в составе террористической организации «ЛНР» производили корректировку огня артиллерии во время обстрелов позиций сил АТО. Боевики также обеспечивали взаимодействие группировки с другими бандформированиями и военными подразделениями Российской Федерации.

«В 2015 году сотрудники СБ Украины совместно с военнослужащими ВСУ задержали злоумышленников на территории Славяносербского района вблизи расположения одного из подразделений украинской армии. У боевиков правоохранители изъяли огнестрельное автоматическое оружие, гранату Ф-1, а также документы, подтверждающие их причастность к незаконным вооруженным формированиям», - сообщает пресс-служба СБУ.

Обоим злоумышленникам Рубежанский городской суд Луганской области назначил наказание в виде четырех лет и пяти месяцев лишения свободы.

Справка: С февраля 2014 следователями Службы безопасности Украины в суды направлено обвинительные акты по 1929 лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности. Из них 669 человек признаны виновными и осуждены к различным срокам заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Северодонецке Луганской области СБУ задержала двух диверсантов оккупационных сил РФ.