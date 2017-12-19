В Измаиле полиция задержала мужчину, пытавшегося изнасиловать 11-летнюю девочку

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Полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку вчера вечером.

Об этом сообщили в Измаильском отделе полиции, передает корреспондент «Украинской Службы Информации».

По данным полиции, мужчина пытался вынудить девочку заняться с ним сексом, угрожая ей физической расправой. Это происходило на улице, и девочка смогла от него убежать. Позже в полицию обратилась ее мама.

Позже полиция задержала злоумышленника,  им оказался 45-летний мужчина. Он сознался в содеянном и был помещен в изолятор временного содержания. За попытку изнасилования ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, жителя Николаевщины задержали по подозрению в изнасиловании мальчика и девочки.

Роман Свиридов

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