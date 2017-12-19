В Одессе мужчина, укравший телефон, случайно отправил свое селфи владельцу мобильного

В Одессе вор случайно отправил свое фото владельцу украденного телефона.

Об этом в социальных сетях рассказал пострадавший, сообщает «Инфорезист».

Так, парень сообщил, что спустя некоторое время после пропажи телефона, фото вора «подтянулось» к другим фотографиям на его аккаунт в Facebook.

Похититель, видимо, несколько раз пытался разблокировать устройство и после очередной неудачной попытки камера автоматически сфотографировала мужчину. Теперь пострадавший просит жителей Одессы узнать вора.

Напомним, что китаянка потеряла зрение после беспрерывной игры на телефоне.