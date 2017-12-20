В двух районах Николаевщины с начала года изъяли более 17 тонн наркотиков

Сотрудники Снигиревского отдела полиции с начала года в рамках уголовных производств изъяли 7 тонн 193 килограмма наркотических средств.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, ссылаясь на отчет начальника Снигиревского отдела полиции Андрея Гриненко.

Впрочем, согласно данному отчету, в Новобугском районе Николаевщины показатели выше – там местная полиция изъяла 10,1 тонны наркотиков.

Всего в Снигиревском районе зафиксировали 33 факта незаконного оборота наркотических средств, из них раскрыто 27. Кроме этого, сотрудники Снигиревского отдела полиции обнаружили и изъяли 140 литров самогона, 2 тонны самогонной закваски и 3 самогонных аппаратов.

В целом в районе начаты уголовные производства по 634 фактам. 172 лицам следователи сообщили о подозрении в совершении различных уголовных преступлений и 185 дел направлено в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские изъяли у жителя Витовского района каннабис на сумму около 30 тысяч гривен.